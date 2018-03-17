ТИК: обвинения в формальном повышении явки за рубежом необоснованны

"Обвинять власти в том, что они пытаются всеми силами повысить явку за пределами территории РФ только для того, чтобы чисто формально эта явка была повыше, я думаю, неправильно. Все очень хорошо знают и понимают, что за пределами России больше голосов по сравнению с голосованием на территории России получают как раз оппозиционные партии и кандидаты", — сказал Волков журналистам в субботу.

Он отметил, что власти и избирательные комиссии, организующие выборы, «борются за то, чтобы каждый избиратель за пределами России смог реализовать свое конституционное право».