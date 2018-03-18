ГД потребует разбирательства по ситуации с голосованием россиян на Украине

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Я уверен, что сегодняшним днем не должно закончиться разбирательство. Мы будем требовать, чтобы была дана оценка международными организациями той линии, которую заняли украинские власти. Это прямое нарушение и Конвенции по правам человека и целого ряда документов Организации Объединенных Наций ", — сказал Железняк.

По его мнению, это является наглядным примером неуважения к международному праву.

"Мы еще в середине недели обратились к международным организациям с тем, чтобы они свое влияние употребили на то, чтобы киевские власти не нарушали международное право. Но тем не менее мы видим, что Киев проигнорировал и ООН, и ОБСЕ , и ПАСЕ", — сказал депутат.

"Это не должно быть без ответа. Мы будем настаивать на том, чтобы была дана соответствующая оценка международными организациями, которые имеют на это право… Мы будем добиваться, чтобы эта оценка была не просто на уровне руководства этих организаций, а чтобы она привела к правовым последствиям для украинских властей", — подчеркнул Железняк.

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