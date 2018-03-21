Трамп и Макрон договорились о мерах против РФ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, а также ситуацию с пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президенты подтвердили свою солидарность с Великобританией в связи с использованием Россией химического оружия против частных граждан на британской земле и согласились с необходимостью принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности», — говорится в сообщении.
Также главы государств обсудили, как США и Европа могут совместно решить вопрос ввозных пошлин.
Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что Лондон отказывается сообщать Москве о состоянии здоровья Скрипаля из-за его двойного гражданства.
В российском МИД заявили, что считают террористическим актом против граждан России нападение на Скрипаля и его дочь в Британии.