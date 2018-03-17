Владимир Соловьёв прокомментировал высылку британских дипломатов из России 

Он отметил, что Москва ответила по принципу взаимности, который всегда сопровождает дипломатические отношения.
По словам Соловьёва, Лондон позволил себе совершенно непозволительную риторику в отношении России и её представителей.
«Реакция России ещё довольно мягкая и сдержанная, потому что где-то в веке XVIII-XIX это могло быть воспринято и как casus belli», — сказал телеведущий.
Он добавил, что может удивиться потрясающему чувству самообладания и выдержки со стороны Москвы.
Ранее член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал высылку британских дипломатов из России в ответ на действия Лондона.