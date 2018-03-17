В Британии из-за высылки российских дипломатов поменяли состав УИК

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В Москве 18 марта на избирательных участках будут дежурить медработники

Участки на выборах президента открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане

В Приангарье и Бурятии началось голосование на президентских выборах