Избирком: проблем с голосованием россиян 18 марта в Великобритании быть не должно

МОСКВА , 17 марта. / ТАСС /. Россияне, живущие в Великобритании , не должны столкнуться с трудностями при голосовании на выборах президента РФ 18 марта. Такое мнение высказал в субботу председатель территориального избиркома, руководящего деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом, Василий Волков Он отметил, что из-за высылки 23 российских дипломатов пришлось срочно менять составы участковых избирательных комиссий в российских диппредставительствах. "В остальном, мне кажется, не будет там проблем, посольство справится, они люди там опытные, очень ответственные. Думаю, что граждане РФ , которые там проживают в Великобритании, они придут на выборы и ничто им не помешает", — сказал Волков журналистам. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, «если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России». 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов.