МИД: кампания Британии является частью дестабилизирующего обстановку в мире шоу 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает антироссийскую кампанию Великобритании частью огромного спектакля, дестабилизующего международную обстановку. «Это всё часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что из страны будут высланы 23 дипломата из России.
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и потребовало от них покинуть страну в недельный срок.