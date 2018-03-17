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Корбин призвал британских консерваторов отказаться от «российских денег»
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Корбин призвал британских консерваторов отказаться от «российских денег» 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал консерваторов отказаться от использования российских денег в британской политической системе, передает РИА «Новости».
"Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств, и наш ответ должен быть решительным и соразмерным … Но Британии следует прекратить служить российскому клановому капитализму. Я не прекращу требовать изъятия российских денег из нашей политической системы", — сказал Корбин.
Ранее Джереми Корбин ответил на выступление премьер-министра Терезы Мэй, которая указала на причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и поставила Москве ультиматум.
По словам Корбина, Лондон должен увидеть как доказательства, так и отчет российской стороны в свете заявлений Мэй.
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