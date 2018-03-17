Корбин призвал британских консерваторов отказаться от «российских денег»

"Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств, и наш ответ должен быть решительным и соразмерным … Но Британии следует прекратить служить российскому клановому капитализму. Я не прекращу требовать изъятия российских денег из нашей политической системы", — сказал Корбин.

По словам Корбина, Лондон должен увидеть как доказательства, так и отчет российской стороны в свете заявлений Мэй.