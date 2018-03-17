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Союз журналистов России уведомит международные организации о высылке Гончаровой с Украины
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Союз журналистов России уведомит международные организации о высылке Гончаровой с Украины 

ТАСС 15 часов назад
МОСКВА, 17 март. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) уведомит профессиональные международные организации о нарушениях в сфере свободы слова, которые допустили украинские власти в ситуации с высылкой из страны журналистки телеканала «Россия-24» Натальи Гончаровой. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу заявил глава СЖР Владимир Соловьев.
"Случай с коллегой Натальей Гончаровой будет занесен в Базу нарушений прав российских журналистов за рубежом, и мы сообщим об этой ситуации всем международным организациям, в которых участвует СЖР", — сказал он. Соловьев подчеркнул, что «это очередной повод для международных правозащитных организаций озаботиться тем, как в руководстве Украины относятся к свободе слова и к правам журналистов».
Ранее в субботу Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали «антиукраинскими».
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