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Лукашевич назвал причину выдворения журналистки «России 24» с Украины
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Лукашевич назвал причину выдворения журналистки «России 24» с Украины 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Журналистка «России 24» выдворена с Украины под надуманным предлогом, РФ призывает ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на этот вопиющий факт — Лукашевич
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