Великобритания не допускает Россию к семье Скрипаля

Следовательно, у российской стороны нет достоверной информации о том, где находится отравленный Скрипаль с дочерью, в каком они состоянии и что с ними происходит.

Мы до сих пор не имеем консульского доступа к семье Скрипалей, которые, как нам говорят, находились в критическом, в тяжелом состоянии

— Мария Захарова.

Бывший разведчик Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери 4 марта. Его вместе с дочерью нашли в бессознательном состоянии на скамейке. В ресторане, в котором они обедали незадолго до, обнаружили следы

нервно-паралитического

вещества.

Великобритания во главе с Терезой Мэй обвинила в отравлении Россию . Доказательством этого на сегодняшний день является тот факт, что отравляющее вещество было произведено в СССР в годах.