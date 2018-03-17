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Великобритания не допускает Россию к семье Скрипаля
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Великобритания не допускает Россию к семье Скрипаля 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
Великобритания до сих пор не допустила российских консулов к семье Скрипалей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам «России‐24».
Следовательно, у российской стороны нет достоверной информации о том, где находится отравленный Скрипаль с дочерью, в каком они состоянии и что с ними происходит.
Мы до сих пор не имеем консульского доступа к семье Скрипалей, которые, как нам говорят, находились в критическом, в тяжелом состоянии
— Мария Захарова.
Бывший разведчик Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери 4 марта. Его вместе с дочерью нашли в бессознательном состоянии на скамейке. В ресторане, в котором они обедали незадолго до, обнаружили следы
нервно-паралитического
вещества.
Великобритания во главе с Терезой Мэй обвинила в отравлении Россию. Доказательством этого на сегодняшний день является тот факт, что отравляющее вещество было произведено в СССР в  годах.
Сергей Скрипаль осуществлял разведывательную деятельность на территории России в пользу Великобритании, за что был приговорен российским судом к 13 годам лишения свободы. Правда, позже его помиловали и отпустили в обмен на российских разведчиков, находившихся в США. Британский совет «глубоко разочарован» решением МИД России о прекращении деятельности организации в стране. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении.
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