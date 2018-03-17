В Швеции прокомментировали заявление МИД РФ о происхождении газа «Новичок» 

СТОКГОЛЬМ, 17 мар — РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем назвала неприемлемым заявление МИД РФ о наиболее вероятном источнике происхождения газа «Новичок», фигурирующего в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.
"Решительно отвергаю неприемлемое и необоснованное заявление представителя МИД России, что нервный агент, использованный в Солсбери, может быть из Швеции. Россия вместо этого должна отвечать на вопросы Великобритании ", — написала Валльстрем в своем аккаунте в Twitter.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.