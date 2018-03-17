Россия пощадила Лондон в ответных мерах

Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата и закрывает генконсульство в Петербурге . Также прекращается деятельность Британского совета. Это ответ на высылку сотрудников российского посольства в Лондоне в связи с «делом Скрипаля». Наблюдатели сходятся во мнении, что реакция России оказалась очень мягкой. Почему Москва не стала предпринимать более решительных мер и ждать ли очередных шагов от Лондона?

В субботу Россия назвала ответные меры на недружественные действия Великобритании . Как говорится на сайте МИД, персонами нон-грата объявлены 23 британских дипломата. На сборы им дается неделя. Кроме этого будет закрыто генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращена деятельность Британского совета.

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой», — говорится в заявлении МИД. О мерах было объявлено послу Великобритании в Москве Лори Бристоу, которого вызывали на Смоленскую площадь. Он приехал в министерство к 11 часам утра на черном Jaguar с британским флагом. Беседа заняла около 10 минут. После выхода из ведомства он отказался общаться с журналистами, но сделал небольшое заявление. «Россия информировала об ответных мерах», — сказал посол.

В министерстве подчеркнули, что вправе «принятия других ответных мер», если со стороны Британии «будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России».

Как пояснил РИА «Новости» источник в МИД, сроки закрытия генконсульства будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами. Лондону дадут необходимое время для завершения работы учреждения. Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге занимается развитием отношениями в северо-западном регионе России, начало свою работу в 1992 году.

Дипломатическая миссия Великобритании до недавнего времени была представлена в России тремя учреждениями: посольством в Москве, и двумя консульствами: в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге . Британский совет — неминистерский департамент правительства по распространению британской культуры за пределами страны. Формально считается частью министерства иностранных дел Великобритании. В России работало 15 центров Совета, однако из-за неурегулированности его правового статуса к началу 2008 года закрылись все, кроме отделений в Москве.

Напомним, и так непростые и натянутые отношения между Лондоном и Москвой резко обострились 4 марта, когда стало известно об отравлении нервно-паралитическим веществом (Лондон утверждает, что это было вещество «Новичок», якобы произведенное в России) бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля в группе других шпионов обменяли на разоблаченных в США российских разведчиков.

После получения убежища в Англии Скрипаль поселился в городе Солсбери. Вместе с ним была отравлена его дочь Юлия, которая приехала из России навестить отца. Без предъявления каких-либо доказательств и вопреки презумпции невиновности британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Британский премьер-министр Тереза Мэй в среду объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Кроме этого королевская чета бойкотирует предстоящий в России Чемпионат мира по футболу.

Россия восприняла действия британского правительства как враждебные и неприемлемые и категорически отвергла какую-либо причастность к отравлению. В российском МИД назвали происходящее «информационно-политическим шоу», а обвинения — «абсолютно сумасшедшими». Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль. Это дает правовые основания направлять за рубеж запросы о предоставлении информации, проводить следственные мероприятия, в том числе допросы и обыски.

Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал ответные меры России «крайне мягкими» и зеркального характера.

«Такой ответ в русле нашего подхода. Мы очень спокойно реагируем без сложностей и проблем. Россия демонстрирует такой подход на протяжении последних лет. Мы действуем, исходя из принципа абсолютной симметричности вне зависимости от накала антироссийской истерии. Эскалация конфликта уже имеет место и не по вине России», — сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что Скрипаль был помилован и не представлял для России никакой угрозы. Поэтому все, что приписывают России по этому делу, причем практически перед президентскими выборами — намеренная провокация англичан и других стран.

«Эту провокацию используют для разворачивания антироссийской истерии. Эта эскалация уже осуществлена», — подытожил Григорьев.

То, что ответ России оказался не жестким, приветствовал руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов

«Россия дала достаточно весомый, но при этом не слишком жесткий ответ. Это неплохо. Британия только ищет повод доля того, чтобы принять более радикальные меры против Российской Федерации. В этой ситуации нет никакого способа вразумить британских политиков, а вместе с ними американский правящий класс, и объяснить им, что действовать в современном обществе таким образом — неправильно, что это нарушает их собственные принципы свободной торговли, выраженные в далекие 80-е годы», — сказал Колташов газете ВЗГЛЯД.