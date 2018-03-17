В МИД РФ назвали вероятный источник происхождения газа «Новичок» 

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали вероятный источник происхождения газа «Новичок.
Российский МИД назвал вероятные страны, которые являются источником происхождения газа „Новичок“.
»Наиболее вероятным источником происхождения газа «новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция, возможно, США», — заявили в Министерстве иностранных дел России.
До этого сегодня, 17 марта, в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Великобритания скрывает формулу «Новичка», поскольку станет понятным, какие страны разрабатывали этот газ.