Ещё
В МИД РФ назвали вероятный источник происхождения газа «Новичок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД РФ назвали вероятный источник происхождения газа «Новичок» 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали вероятный источник происхождения газа «Новичок.
Российский МИД назвал вероятные страны, которые являются источником происхождения газа „Новичок“.
»Наиболее вероятным источником происхождения газа «новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция, возможно, США», — заявили в Министерстве иностранных дел России.
До этого сегодня, 17 марта, в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Великобритания скрывает формулу «Новичка», поскольку станет понятным, какие страны разрабатывали этот газ.
ТК «Звезда»: последние новости
Власти Великобритании хотят заработать очки за счет дела Скрипаля – посол Цискаридзе в окружении балерин пришел на выборы президента Руководитель Британского совета останется в России – МИД РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»142
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам168
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов260
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы267
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение