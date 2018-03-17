Захарова о действиях Британии: «очень страшное шоу»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийская кампания Великобритании — часть огромного спектакля, дестабилизирующего международную обстановку, передает РИА "Новости".
"Это все часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку", — заявила Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганде в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.