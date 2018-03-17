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Захарова о действиях Британии: «очень страшное шоу»
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Захарова назвала действия Британии частью огромного спектакля 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийская кампания Великобритании — часть огромного спектакля, дестабилизирующего международную обстановку, передает РИА "Новости".
"Это все часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку", — заявила Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганде в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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