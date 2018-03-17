Ещё
Косачев заявил, что избирательная система в России более демократичная, чем в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев заявил, что избирательная система в России более демократичная, чем в США 

ТАСС 16 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Избирательная система в России гораздо более демократичная, чем в США и некоторых других странах: в нашей стране побеждает тот, кто набрал наибольшее количество голосов на всей ее территории, независимо от округов. Об этом заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с наблюдателями за выборами президента РФ от Европарламента и Межпарламентского союза.
"Вы знаете, что господин [Дональд] Трамп на последних выборах получил примерно на два, а может быть, по некоторым оценкам, и на три миллиона голосов избирателей меньше, чем госпожа [Хилари] Клинтон. Но в силу особенностей системы он был признан победителем. У нас избирательная система значительно более демократичная. Побеждает тот, кто получил наибольшее количество голосов по всей стране", — сказал Косачев, добавив, что не имеет значение, где был подан голос.
Речь об этом зашла в связи с выступлением депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, который высказался о нововведениях в российском законодательстве, позволяющих гражданам России проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. По его мнению, эта практика вызывает вопросы, так как в некоторых странах такая норма закона могла бы привести к изменению результатов выборов.
Как отметил Косачев, «это подтверждает несовершенство американской избирательной системы и не более того».
ТАСС: последние новости
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн Избирательные участки открылись на Сахалине и Колыме Лавров отметил, что западная пропаганда становится все более примитивной и наглой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»142
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам167
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов261
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы268
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение