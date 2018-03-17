Россия открестилась от «Новичка» 

В России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием «Новичок», объявили в МИД. Об этом сообщает РИА Новости.
«Скрипаль, являясь британским шпионом, был передан Лондону в "целости и сохранности", Британия несет ответственность за его жизнь», — добавили в ведомстве.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях.
Российская сторона все обвинения отрицает.