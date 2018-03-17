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В России никогда не исследовали химоружия «Новичок», заявили в МИД
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В России никогда не исследовали химоружия «Новичок», заявили в МИД
РИА Новости
16 часов назад
Фото:
РИА Новости
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РФ
НИКОГДА НЕ БЫЛО ИССЛЕДОВАНИЙ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ПОД КОДОВЫМ НАЗВАНИЕМ «НОВИЧОК» —
МИД РФ
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