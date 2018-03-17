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Великобритания обсудит дальнейшие шаги в отношении России, заявила Мэй
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Великобритания обсудит дальнейшие шаги в отношении России, заявила Мэй 

РИА Новости 16 часов назад
ЛОНДОН, 17 мар — РИА Новости. Великобритания в ближайшие дни обсудит дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России после ответных мер со стороны МИД РФ, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
По ее словам, ответные меры и реакция России не отменяют того факта, что «на британской земле было осуществлено покушение на двух человек». Мэй снова указала, что считает РФ виновной стороной в деле с отравлением Сергея Скрипаля.
"В ближайшие дни мы обсудим дальнейшие шаги", — сказала она, выступая в субботу на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне.
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