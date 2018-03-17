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Отравление Скрипалей: Запад занялся примитивной пропагандой
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Отравление Скрипалей: Запад занялся примитивной пропагандой 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана обвинил Запад в примитивной и агрессивной пропаганде. По мнению министра, это касается и ситуации в сирийской Восточной Гуте, и отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Идет обработка общественного мнения, мы наблюдаем это многократно», — сказал Лавров.
В свою очередь, премьер-министр Британии Тереза Мэй в субботу заявила, что островное государство «никогда не потерпит угрозы жизням британских подданных и других людей на территории страны от российского правительства». Мэй считает покушение на семью Скрипалей «актом российской агрессии».
Тереза Мэй пообещала проконсультировать с союзниками и партнерами, что выработать ответ на высылку Москвой британских дипломатов.
Британский совет, которому власти России, приказали свернуть деятельность в стране, разочарован эти распоряжением. «С нашей точки зрения, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные связи и возможности в сфере образования жизненно важны для сохранения имеющегося диалога между людьми и организациями», — сказано в сообщении организации.
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