Отравление Скрипалей: Запад занялся примитивной пропагандой

В свою очередь, премьер-министр Британии Тереза Мэй в субботу заявила, что островное государство «никогда не потерпит угрозы жизням британских подданных и других людей на территории страны от российского правительства ». Мэй считает покушение на семью Скрипалей «актом российской агрессии».

Тереза Мэй пообещала проконсультировать с союзниками и партнерами, что выработать ответ на высылку Москвой британских дипломатов.

Британский совет, которому власти России, приказали свернуть деятельность в стране, разочарован эти распоряжением. «С нашей точки зрения, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные связи и возможности в сфере образования жизненно важны для сохранения имеющегося диалога между людьми и организациями», — сказано в сообщении организации.