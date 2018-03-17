В Совфеде обеспокоены саботажем резолюции Совбеза ООН по Сирии рядом западных стран

"Считаем очень важным решение Совета Безопасности, объединившегося вокруг последней резолюции 2401, и испытываем очевидную тревогу в связи с тем, что сейчас ее выполнение саботируется рядом тех стран, которые проголосовали за ее принятие, прежде всем Соединенными Штатами Америки", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что особенно сегодня в России сопереживают трагедии жителей Восточной Гуты и ряда сопредельных территорий. «Российская инициатива по обеспечению гуманитарных коридоров после определенной стадии саботажа со стороны западных стран сейчас, слава богу, реализуется, и этими возможностями пользуются тысячи, а уже сейчас и десятки тысяч мирных граждан», — отметил парламентарий.