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В Совфеде обеспокоены саботажем резолюции Совбеза ООН по Сирии рядом западных стран
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В Совфеде обеспокоены саботажем резолюции Совбеза ООН по Сирии рядом западных стран 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия обеспокоена саботированием рядом западных стран, в том числе США, резолюции Совета Безопасности ООН по установлению перемирия в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению. Об этом заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с иностранными наблюдателями за выборами президента РФ от Народного совета Сирийской Арабской Республики.
"Считаем очень важным решение Совета Безопасности, объединившегося вокруг последней резолюции 2401, и испытываем очевидную тревогу в связи с тем, что сейчас ее выполнение саботируется рядом тех стран, которые проголосовали за ее принятие, прежде всем Соединенными Штатами Америки", — сказал Косачев.
Он подчеркнул, что особенно сегодня в России сопереживают трагедии жителей Восточной Гуты и ряда сопредельных территорий. «Российская инициатива по обеспечению гуманитарных коридоров после определенной стадии саботажа со стороны западных стран сейчас, слава богу, реализуется, и этими возможностями пользуются тысячи, а уже сейчас и десятки тысяч мирных граждан», — отметил парламентарий.
24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ — прим. ТАСС).
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