Лавров заявил, что Устав ООН должен оставаться неприкасаемым

"Устав актуален как никогда. Для того чтобы преодолеть нынешний хаос, беспорядок, пренебрежительное отношение к международному праву, нужно вернуться к истокам — к принципам Устава ООН, который требует обеспечивать в практических делах на международной арене суверенное равенство государств и единство постоянных членов Совета Безопасности ООН ", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан

"К каждым реформам нужно подходить очень тщательно и стараться понять, какие могут быть последствия. Прежде чем выступать с какими-то инициативами, надо стараться находить общий язык, чтобы инициативы были жизнеспособны. Но Устав ООН трогать нельзя", — призвал он.

Он посетовал, что когда американцы приносят какую-нибудь резолюцию в Совет Безопасности ООН, а «мы предлагаем провести по ней переговоры, потому что есть альтернативные точки зрения, то нас обвиняют в блокировании работы и решают делать всё в одиночку».

"Сразу ультиматумы, санкции и так далее, что абсолютно недопустимо с точки зрения Устава ООН. Либо пытаются реформировать ООН в абсолютно антиуставном ключе", — отметил он.