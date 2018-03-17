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Лавров заявил, что Устав ООН должен оставаться неприкасаемым
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Лавров заявил, что Устав ООН должен оставаться неприкасаемым 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. Устав ООН трогать нельзя, как это предлагают некоторые страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Устав актуален как никогда. Для того чтобы преодолеть нынешний хаос, беспорядок, пренебрежительное отношение к международному праву, нужно вернуться к истокам — к принципам Устава ООН, который требует обеспечивать в практических делах на международной арене суверенное равенство государств и единство постоянных членов Совета Безопасности ООН", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.
"К каждым реформам нужно подходить очень тщательно и стараться понять, какие могут быть последствия. Прежде чем выступать с какими-то инициативами, надо стараться находить общий язык, чтобы инициативы были жизнеспособны. Но Устав ООН трогать нельзя", — призвал он.
Он посетовал, что когда американцы приносят какую-нибудь резолюцию в Совет Безопасности ООН, а «мы предлагаем провести по ней переговоры, потому что есть альтернативные точки зрения, то нас обвиняют в блокировании работы и решают делать всё в одиночку».
"Сразу ультиматумы, санкции и так далее, что абсолютно недопустимо с точки зрения Устава ООН. Либо пытаются реформировать ООН в абсолютно антиуставном ключе", — отметил он.
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