МИД РФ: решение Киева не допускать россиян на выборы президента вызывает возмущение

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Решение МВД Украины не допускать российских граждан в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ беспрецедентно и не вызывает ничего кроме возмущения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ

"Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения, — подчеркнули в дипведомстве. — Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах".

В МИД РФ расценили решение Киева о недопуске россиян на избирательные участки в посольстве в Киеве и консульствах в Одессе, Харькове Львове как открытое вмешательство во внутренние дела России.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", — говорится в заявлении.