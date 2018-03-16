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МИД РФ: решение Киева не допускать россиян на выборы президента вызывает возмущение
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МИД РФ: решение Киева не допускать россиян на выборы президента вызывает возмущение 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Решение МВД Украины не допускать российских граждан в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ беспрецедентно и не вызывает ничего кроме возмущения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.
"Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения, — подчеркнули в дипведомстве. — Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах".
В МИД РФ расценили решение Киева о недопуске россиян на избирательные участки в посольстве в Киеве и консульствах в Одессе, Харькове и Львове как открытое вмешательство во внутренние дела России.
"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", — говорится в заявлении.
Россия ждет от ООН, ОБСЕ и других международных структур оценки решения Киева не допускать россиян на избирательные участки. «Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур», — уточняется в заявлении.
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