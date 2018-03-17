Россия сделала замечание США

Москва сделала представление Вашингтону о недопустимости слов о готовности бомбить Дамаск

>> РФ разглядела подготовку США к удару по Сирии «Я вам могу сказать, что сразу после того, как были озвучены заявления американского официального представителя в Совете безопасности ООН, Москва сделала Вашингтону представление на этот счёт», — уточнила она.

В представлении, по словам Захаровой, было сказано о недопустимости подобных выражений в отношении Дамаска, учитывая то, что Сирия на протяжении нескольких лет борется с международным терроризмом.

12 марта в ходе заседания Совета Безопасности ООН Хейли сообщила, что Соединённые Штаты готовы к новым действиям в Сирии.

Впоследствии в МИД России назвали заявление американского постпреда о возможном ударе по Сирии воинственным и безответственным.