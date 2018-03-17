Россия сделала замечание США

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Москва сделала представление Вашингтону о недопустимости слов о готовности бомбить Дамаск 

RT на русском 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что Москва сделала представление Вашингтону о недопустимости заявлений постпреда США при ООН Никки Хейли о готовности нанести авиаудары по Дамаску.
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«Я вам могу сказать, что сразу после того, как были озвучены заявления американского официального представителя в Совете безопасности ООН, Москва сделала Вашингтону представление на этот счёт», — уточнила она.
В представлении, по словам Захаровой, было сказано о недопустимости подобных выражений в отношении Дамаска, учитывая то, что Сирия на протяжении нескольких лет борется с международным терроризмом.
12 марта в ходе заседания Совета Безопасности ООН Хейли сообщила, что Соединённые Штаты готовы к новым действиям в Сирии.
Впоследствии в МИД России назвали заявление американского постпреда о возможном ударе по Сирии воинственным и безответственным.
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