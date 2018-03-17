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Дипломат: Запад не сорвет КТО в Сирии обвинениями в применении химоружия
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Дипломат: Запад не сорвет КТО в Сирии обвинениями в применении химоружия 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Обвинения со стороны стран Запада правительственных войск Сирии в применении химического оружия используются для того, чтобы остановить успешное продвижение контртеррористической операции (КТО) при поддержке ВКС РФ, заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.
"Как только мы начали заканчивать работу с радикальными группировками, начался второй этап агрессии, США и их сателлиты под надуманным предлогом заявили, что наше правительство использует химическое оружие. Это делается, чтобы остановить тот успех, который достигается при участии ВКС РФ в освобождении нашей территории", — заявил посол на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Он подчеркнул, что ВС Сирии «вырвут» победу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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