Лавров: ультиматумы США в Совбезе недопустимы с точки зрения устава ООН

"Когда наши американские коллеги приносят какую-нибудь резолюцию в Совет Безопасности ООН, а мы предлагаем провести по ней переговоры, потому что есть альтернативные точки зрения, то нас обвиняют в блокировании работы и решают делать все в одиночку. Сразу ультиматумы, санкции и так далее, что абсолютно недопустимо с точки зрения устава ООН ", — сказал он.

"Прежде чем выступать с какими-то инициативами, надо стараться находить общий язык, чтобы инициативы были жизнеспособны, — продолжил Лавров. — Но устав ООН трогать нельзя".