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Лавров: ультиматумы США в Совбезе недопустимы с точки зрения устава ООН
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Лавров: ультиматумы США в Совбезе недопустимы с точки зрения устава ООН 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Предъявление американской стороной ультиматумов в Совбезе ООН при наличии альтернативных точек зрения недопустимо с точки зрения устава этой организации. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана.
"Когда наши американские коллеги приносят какую-нибудь резолюцию в Совет Безопасности ООН, а мы предлагаем провести по ней переговоры, потому что есть альтернативные точки зрения, то нас обвиняют в блокировании работы и решают делать все в одиночку. Сразу ультиматумы, санкции и так далее, что абсолютно недопустимо с точки зрения устава ООН", — сказал он.
"Прежде чем выступать с какими-то инициативами, надо стараться находить общий язык, чтобы инициативы были жизнеспособны, — продолжил Лавров. — Но устав ООН трогать нельзя".
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