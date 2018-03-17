Ещё
Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных сил в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных сил в Сирии 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных вооруженных сил на сирийской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории. Американская коалиция, с точки зрения международного права и Устава ООН, нелегитимна", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.
При этом, он оговорился, что «мы реалисты и понимаем, что не воевать же с ними».
"Поэтому мы координируем действия хотя бы в том, что касается недопущения непреднамеренных столкновений. Наши военные находятся в постоянном контакте с американскими командующими, которые руководят операцией на сирийской территории. Помимо этого, у нас налажен достаточно регулярный диалог на уровне руководителей генеральных штабов, офицеров связи и тех, кто реально осуществляет руководство операцией «на земле», — рассказал Лавров.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Коммунальные службы Москвы в день выборов перейдут на усиленный режим Участки на выборах президента открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане В Приангарье и Бурятии началось голосование на президентских выборах
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»135
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам130
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы257
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов247
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение