Лавров процитировал Булгакова

«Михаил Булгаков писал: " Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения», — заявил Лавров.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобное наблюдается по различным поводам: «будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью».

Лавров считает, что западная пропаганда становится более примитивной и более наглой.

«В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа», — отметил он, подчеркнув тенденциозность западных СМИ.