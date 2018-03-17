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Лавров процитировал Булгакова
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Лавров процитировал Булгакова 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров процитировал Михаила Булгакова, говоря о западных изданиях, сообщает РИА Новости.
«Михаил Булгаков писал: " Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения», — заявил Лавров.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобное наблюдается по различным поводам: «будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью».
Лавров считает, что западная пропаганда становится более примитивной и более наглой.
«В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа», — отметил он, подчеркнув тенденциозность западных СМИ.
В качестве примера Лавров привел операцию Сирии и России по освобождению Восточного Алеппо и операцию американской коалиции по освобождению иракского Мосула. В первом случае «те самые западные СМИ — газеты, телевидение, интернет-издания — голос сорвали, заявляя, что это гуманитарная катастрофа», во втором случае «таких воплей» не было, отметил Лавров, при том, что «ребята там не особо задумывались о доставках гуманитарной помощи».
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