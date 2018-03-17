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ОБСЕ защитила россиян на Украине
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ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прислушалась к просьбе России и направила Киеву обращение, в котором подчеркнута необходимость обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента России на территории Украины. Об этом сообщил журналистам в субботу член Центризбиркома России Василий Лихачев, передает ТАСС.
>> Стартовали выборы президента РФ
«Руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были направлены киевским властям. ОБСЕ отреагировала на наши просьбы, на наши разговоры, на наши заявления и вышли какие-то документы, обращения о необходимости обеспечения прав и интересов граждан РФ, которые имеют право голосовать», — сказал чиновник.
16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook написал, что силовики 18 марта не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории этой страны. По его утверждению, Киев принял подобное решение в связи с тем, что выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией.
В МИД России ответили, что данный поступок Киева является беспрецедентным, противоречащим Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, а также международным правозащитным нормам, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Ведомство напомнило, что Россия «даже в самые сложные моменты» не предпринимала подобных действий в отношении украинцев.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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