Киев отомстит Москве за Крым, а она стерпит

Украинские силовики не пустят россиян в посольства и консульства для голосования на выборах президента России 18 марта. Об этом сообщается в фейсбуке украинского МВД.

«В воскресенье, 18 марта… режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове , Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму , поэтому решил вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории Украины.

В заявлении говорится, что Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, однако «доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане России в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут».

Министерство призвало россиян «не провоцировать ситуацию» и подчиниться «законным требованиям Украины».

Заявление МВД Украины в российском Ценризбиркоме уже назвали вопиющим нарушением международного права.

МИД России решение украинских властей назвали беспрецедентным и не укладывающимся в общепринятые представления о цивилизованных странах. Это решение, как говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, противоречит Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, а также международным правозащитным нормам.

«Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений», — сказано в сообщении МИД.

При этом, как сообщили РИА Новости в пятницу в посольстве РФ в Киеве, вопрос голосования россиян на президентских выборах 18 марта на территории диппредставительств на Украине еще не решен.

«По этому поводу пока у нас ничего не решено. Попробуйте позвонить завтра после обеда, потому что мы сейчас на данный момент сами не знаем, пока эти вопросы решаются», — сказали в посольстве в ответ на вопрос, смогут ли все же граждане РФ проголосовать на выборах. Российские дипломаты также подчеркнули, что украинские полицейские не имеют полномочий не допускать граждан России на избирательный участок на территории посольства.

— Украина считает себя в состоянии войны с Россией, —говорит эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов

— Поэтому удивляться стоит скорее тому, что наше посольство в Киеве ещё работает, а не тому, что они препятствуют голосованию российских граждан. У киевской власти нет тормозов и ожидать от неё можно любых провокаций.

При этом в международные инстанции можно обращаться до посинения и там пыль глотать. Так называемое мировое сообщество закрывает глаза даже на военные преступления Киева, какое ему дело до открытия избирательных участков на территории нашего посольства.

«СП»: — Что же делать?

— Ответить Киеву можно только зеркально — не позволять голосовать в России украинцам под предлогом незаконного характера киевской власти. Напомню, что когда выбирали Порошенко участки были открыты почти во всех федеральных округах. Это было неправильно и унизительно.

«СП»: — Сообщалось также, что пункт голосования на выборах президента России в Нью-Йорке облили краской. То есть налицо уже тенденция? Где еще в мире могут попытаться сорвать голосование в российских дипмиссиях?

— Под угрозой голосование россиян в странах оголтелой русофобии — Великобритании Польше , Германии, а также в местах скопления колбасной эмиграции. Например, в Праге

Политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин напоминает, что на выборах в Госдуму 2016 года сложилась подобная ситуация.

— Тогда примерно за неделю до выборов тоже были заявления на самом высшем уровне, в том числе, кажется, и от Порошенко, о том, что граждане России не смогут голосовать на территории Украины, по той же причине — из-за Крыма. Однако, в итоге россияне все же проголосовали в посольстве и консульствах на Украине. В Киеве были какие-то провокации, а, например, в Харькове все прошло относительно спокойно, хотя консульство усиленно охранялось правоохранителями. Возможно поэтому и в этот раз появилась информация со ссылкой на российский МИД, что может еще удастся как-то решить вопрос. Хотя тот факт, что вечером в пятницу 16 было опубликовано официальное заявление МИД РФ с возмущением относительно действий Киева, говорит о том, что шансов на это немного.

«СП»: — Есть ли смысл Москве обращаться в международные инстанции? Ведь налицо нарушение норм международного права.

— Да, если россиян-таки не пустят на избирательные участки на территории посольства и консульств на Украине, то эта информация по официальным каналам будет, однозначно, доведена до различных международных организаций, и в этом есть смысл, потому что в них входят не только западные страны. Но особо рассчитывать на какой-то реальный результат в нынешней весьма сложной для РФ международной обстановке явно не стоит.

«СП»: — Возможны ли провокации в день голосования? Ведь многие все же придут к посольству…

— Какие-то инциденты практически неизбежны, вне зависимости от того будут ли открыты участки или нет. Если доступ в посольство и консульства будет открыт, то возле них явно появятся какие-то радикальные группы, которые будут провоцировать скандалы и столкновения. Если же нет, то могут быть конфликты между российскими гражданами и полицией или, опять же с радикалами, на почве того, что россияне не могут попасть в диппредставительство своей страны.

«СП»: — Чем может постфактум ответить Россия?

— России в этой ситуации реагировать достаточно сложно. Зеркальные меры неэффективны, потому что от них в первую очередь пострадают граждане Украины, причем именно та их часть, которая в массе своей настроена достаточно позитивно по отношению к России, а не руководство страны или наиболее ярые противники РФ. Да и ранее мы видели, что на откровенно провокативные действия на Украине, Россия реагировала достаточно вяло, достаточно вспомнить недавний погром Россотрудничества. Кроме того, у России сейчас во внешней политике и без Украины хватает проблем. Поэтому можно предположить, что и сейчас какой-то жесткой реакции не последует.

— Шаг украинских властей абсолютно закономерен, — уверена глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Не получая ответных зеркальных мер, украинская власть потеряла все границы дипломатических стандартов и правил.

Всегда со времен зарождения дипломатии принцип зеркальности был краеугольным камнем международных отношений. Не Украина, а Россия нарушает этот принцип зеркальности по отношению к Украине, и этим полностью развязывает руки и радикальным националистам, и киевской власти. Практически любое решение Киева по ущемлению России и ее граждан не встречает должного отпора. Украина запретила показ всех российских сериалов на своей территории, в это же самое время самые крупные компании, создающие сериалы для российского телевидения — украинские.

Украина ввела унизительные правила по пересечению границы для россиян — Россия не ввела ничего подобного. Если Украина в законе «о реинтеграции Донбасса» называет Россию агрессором и врагом, то попытки назвать Украину «партнером» выглядят нелепой слабостью, и именно так и воспринимаются и на Украине, и в мире.

«СП»: — Есть ли смысл обращаться в международные инстанции?

— Не существует «доброго дяди», который бы начал отстаивать интересы России в мире. Неужели по решению Стокгольмского арбитража или по решениям ПАСЕ по Крыму не очевидно, что Россию всегда назначат виноватой, которой нужно «платить и каяться»? Россию может защитить только собственная политическая воля по отстаиванию своих интересов.

«СП»: — Насколько это будет критично для россиян, проживающих на Украине? Много ли их вообще, а среди них политически активных?

— Примерное количество российских граждан, постоянно поживающих на территории Украины сравнительно невелико — около 70 тысяч человек.

Учитывая постоянные провокации возле посольств и консульств, очень немногие из них решаются участвовать в выборах. По-моему, на последних выборах на территории Украины проголосовало около 600 человек, менее процента из проживающих. Но как-то не поднимается голос, чтобы осудить подобную инертность. Угроза быть избитой возле посольства какой-нибудь русской жене украинского программиста абсолютно реальна.

«СП»: — Посольство России уверяет, что вопрос голосования россиян на президентских выборах 18 марта на территории диппредставительств на Украине еще не решен. Как предполагается решать?

—Да никак, и никто не собирается решать этот вопрос. Меня раздражают заголовки: «Москва ответила на решение Киева помешать россиянам проголосовать». И как же Москва ответила? Воззвала, как Косачев, к международным нормам? Или с обидой констатировала в заявлении МИДа: «Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях»?

Ох, как там в Киеве расстроились из-за такого ответа! Такой ответ имеет столько же смысла, сколько голос робота в телефоне: «Ваш звонок очень важен для нас!»

Я не знаю, как прореагировало бы представительство Польши или Китая в ответ на угрозу не допустить своих граждан в свои посольства на территории Украины, и представить себе невозможно реакцию США на подобный казус в отношении своих граждан. Но уверена, что их реакция по защите права граждан на участие в выборах, звучала бы намного убедительнее и не оставляла бы шансов ее проигнорировать. Когда требуется, украинская власть очень легко справляется с радикальными националистами. Но ключевые слова: «когда требуется». В данном случае этого не требуется.

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