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Губернатор Севастополя проголосовал на выборах президента
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Губернатор Севастополя проголосовал на выборах президента 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с семьей проголосовал на выборах президента РФ и сообщил о большой активности севастопольских избирателей.
Губернатор Севастополя проголосовал на 37 избирательном участке, расположенном в новой школе в бухте Казачья города-героя. Овсянников пришел на выборы с двумя сыновьями и дочерью. Участок находится в районе, где расположены дома, в которых проживает много моряков, поэтому на участке вместе с обычными севастопольцами голосует много военнослужащих.
"Я очень удивлен. Когда я голосовал на выборах в Госдуму, очереди были намного меньше. На выборах губернатора тоже была спокойная обстановка. Но выборы президента — это значимо для каждого севастопольца. Я приятно удивлен тем, что в 8-9 утра уже такие очереди. Это происходит на всех участках… такое происходит везде", — сказал Овсяников.
Губернатор также сообщил, что процесс выборов фиксируется на видеокамеры и контролируется наблюдателями.
"Севастополь, уверен, не даст повода усомниться в соблюдении всех прав наших граждан", — сказал Овсянников.
Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией.
В восемь утра открылись 182 участка для голосования. В Севастополе правом голоса обладает более 310 тысяч человек. В четырех районах Севастополя сформировано 180 постоянных и два отдельных «временных» участка, которые созданы в городской больнице № 1 и Военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017).
За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Накануне в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них в контроле по всему полуострову задействовано 3600 общественных наблюдателей.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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