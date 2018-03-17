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Володин назначил нового советника
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Володин назначил нового советника 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил бывшего председателя комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина своим советником, сообщается на сайте Госдумы.
"Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов — по конституционному законодательству и государственному строительству. Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов", — говорится в сообщении.
Владимир Плигин занимал пост председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной думы шестого созыва.
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