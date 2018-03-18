Явка на выборах президента на 18:00 мск составила 59,93%

Отмечается, что обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Окончательная информация по этому поводу будет обнародована только после обработки всех протоколов. До этого времени будут публиковаться данные экзитполов.