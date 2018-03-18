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Явка на выборах президента на 18:00 мск составила 59,93%
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Явка на выборах президента на 18:00 мск составила 59,93% 

Говорит Москва 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Отмечается, что обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Окончательная информация по этому поводу будет обнародована только после обработки всех протоколов. До этого времени будут публиковаться данные экзитполов.
Говорит Москва: последние новости
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