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В Совфеде прокомментировали высылку британских дипломатов в ответ на действия Лондона
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В Совфеде прокомментировали высылку британских дипломатов в ответ на действия Лондона 

RT на русском 16 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал высылку британских дипломатов из России в ответ на действия Лондона. «Меры закономерные. Они носят адекватный характер, а некоторые даже считают их слишком мягкими. Дело не в том, что у нас выслали дипломатов просто так, толком ничего не объяснив. Нас ещё и оболгали. Причём оболгали публично, на весь мир, к тому же попытались сколотить вокруг этого целую коалицию», — заявил сенатор.
По его мнению, принятые Москвой меры — это минимум того, что она могла бы предъявить.
Со своей стороны, полковник запаса, журналист и писатель Виктор Литовкин в беседе с Пятым каналом сказал, что Лондон в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пытается свалить собственную провокацию на Россию.
«Великобритания такими своими действиями станет посмешищем в глазах всех здравомыслящих людей», — добавил эксперт.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT заявил, что Россия была вынуждена пойти на высылку 23 британских дипломатов в ответ на недружественные действия Великобритании.
RT на русском: последние новости
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