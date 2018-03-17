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Косачев надеется, что власти Украины не допустят акций устрашения российских избирателей
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Косачев надеется, что власти Украины не допустят акций устрашения российских избирателей 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
Украинские националисты готовят акции устрашения против российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента РФ в посольстве в Киеве и генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове, но в Москве надеются, что власти Украины примут необходимые меры. Об этом заявил сегодня глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с представителями зарубежных парламентов, прибывшими в Россию для наблюдения за выборами главы государства 18 марта.
Сенатор напомнил, что завтра избирательные участки откроются в 145 странах мира. «Мы надеемся, что голосование за рубежом будет организовано и проведено без каких бы то ни было конфликтов, хотя уже можем констатировать, что уже есть одна горячая точка — это Украина», — добавил Косачев, имея в виду вчерашнее заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о намерении не допустить российских избирателей на участки.
"У нас не может не вызывать тревоги, что определенные организации националистического толка на Украине уже открыто заявляют, что они будут просто организовывать, как они говорят, акции протеста, а на самом деле — акции устрашения в отношении граждан РФ притом, что украинские власти никак на это не реагируют", — отметил глава международного комитета СФ.
"Мы это считаем радикальным нарушением международных обязательств Украины и ситуацией, которая создает прямые угрозы для граждан России на территории Украины. Надеемся, что до завтрашнего дня украинские власти осознают свою ответственность и примут соответствующие меры", — заключил сенатор.
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