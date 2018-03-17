Ещё
Захарова опровергла разработку химического вещества «Новичок» в России и СССР‍
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова опровергла разработку химического вещества «Новичок» в России и СССР‍ 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Советский Союз или Россия никогда не вели исследований по разработке химического вещества под кодовым названием «Новичок». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
"Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название «Новичок», — подчеркнула она.
"Ещё раз: никогда ни в Советском Союзе, ни в России слово «Новичок» в контексте разработок химических элементов не употреблялось, — повторила Захарова. — Это слово было разработано как название и было использовано применительно к химическим элементам и материалам на Западе".
Представитель МИД пояснила, что в 90-е годы большое количество советских ученых выехали на Запад. «Они вывезли с собой технологии, которыми занимались, и после этого именно в западных странах, а в основном в США, Великобритании, Словакии, Швеции. И именно в тот момент появляется удивительное название „Новичок“ — так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России и всего, что связано с ней», — отметила она.
Она также указала, что британские СМИ постоянно называют Скрипаля «русским шпионом». «Какой же он русский шпион? — продолжила дипломат. — Он никогда не был русским шпионом, он был британским шпионом».
Откуда мог взяться «Новичок»
Как сообщила Захарова, наиболее вероятным источником происхождения химиката типа «Новичок» являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, под вопросом США.
"Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». Это — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", — сказала она.
ТАСС: последние новости
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн Лавров отметил, что западная пропаганда становится все более примитивной и наглой Явка на Камчатке за первые четыре часа голосования на 7% больше, чем шесть лет назад
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»142
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам168
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов260
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы267
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение