В Астане на выборах президента России проголосовали более тысячи человек

"Завершил работу наш участок. Проголосовало 1454 избирателя", — сказал Бородавкин журналистам в воскресенье.

Он рассказал, что «после того, как двери избирательного участка закрылись, избирательная комиссия приступит к подсчету голосов для последующей передачи результатов голосования в ЦИК ».

"Мы знаем, по сообщениям наших коллег, которые руководят избирательными участками в других городах Казахстана, что активность избирателей тоже зарегистрирована большая, даже в некоторых местах образовались очереди на избирательные участки, не такие большие, но, тем не менее, людям пришлось проявить терпение и подождать", — сказал дипломат.

К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина России (заграничный или внутренний). Дополнительно было организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (16 марта) и в Кызылорде (15 марта).

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