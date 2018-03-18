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В Астане на выборах президента России проголосовали более тысячи человек
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В Астане на выборах президента России проголосовали более тысячи человек 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 18 мар — РИА Новости. Работа избирательного участка на выборах президента РФ в Астане завершена, проголосовали около 1,5 тысячи граждан РФ, сообщил в воскресенье посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
"Завершил работу наш участок. Проголосовало 1454 избирателя", — сказал Бородавкин журналистам в воскресенье.
Он рассказал, что «после того, как двери избирательного участка закрылись, избирательная комиссия приступит к подсчету голосов для последующей передачи результатов голосования в ЦИК».
"Мы знаем, по сообщениям наших коллег, которые руководят избирательными участками в других городах Казахстана, что активность избирателей тоже зарегистрирована большая, даже в некоторых местах образовались очереди на избирательные участки, не такие большие, но, тем не менее, людям пришлось проявить терпение и подождать", — сказал дипломат.
Участки для голосования организованы в 17 городах Казахстана: Астане, Актау, Актобе, Алма-Ате, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Приозерске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.
К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина России (заграничный или внутренний). Дополнительно было организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (16 марта) и в Кызылорде (15 марта).
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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