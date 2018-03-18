Россия может принять дальнейшие ответные меры в случае новых шагов Лондона — посол РФ

МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Россия оставляет за собой право на дальнейшие ответные меры в случае новых недружественных шагов Лондона — об этом заявили британскому послу, сообщил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"В случае принятия дальнейших недружественных мер против России, российская сторона оставляет за собой право принять дальнейшие ответные меры — об этом сообщили британскому послу в субботу", — заявил Яковенко в интервью изданию Mail on Sunday.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого утром в субботу в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи «с неурегулированностью его статуса».