МИД Великобритании назвал высылку британских дипломатов бессмысленной

Великобритании Глава МИД Борис Джонсон назвал высылку 23 британских дипломатов из РФ бессмысленной. По его мнению этот шаг навредит в первую очередь самим россиянам, пишет в воскресенье The Sun.

«Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы», — цитирует «Интерфакс» слова Джонсона.

Министр считает, что Россия в итоге оказалась в одиночестве и изоляции. «У нас есть друзья по всему миру, а у него (Путина — прим.) нет».