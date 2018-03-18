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МИД Великобритании назвал высылку британских дипломатов бессмысленной
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МИД Великобритании назвал высылку британских дипломатов бессмысленной 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал высылку 23 британских дипломатов из РФ бессмысленной. По его мнению этот шаг навредит в первую очередь самим россиянам, пишет в воскресенье The Sun.
«Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы», — цитирует «Интерфакс» слова Джонсона.
Министр считает, что Россия в итоге оказалась в одиночестве и изоляции. «У нас есть друзья по всему миру, а у него (Путина — прим.) нет».
17 марта Россия объявила о высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также будет закрыт Британский совет в РФ и генконсульство в Петербурге.
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