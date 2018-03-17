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В Совфеде заявили об открытии рекордного количества участков для голосования за рубежом
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В Совфеде заявили об открытии рекордного количества участков для голосования за рубежом 

RT на русском 20 часов назад
Фото: RT на русском
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что в других странах будет работать рекордное количество избирательных участков для голосования на выборах президента России. «Открыто 385 избирательных участков в 145 иностранных государствах. Это рекордное количество, связанное с нашим стремлением обеспечить максимально комфортные условия для людей, находящихся за рубежом, для того, чтобы проголосовать», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что, по данным МИД России, в настоящий момент на учёт за рубежом поставлено около 2 млн российских граждан с правом голоса.
Ранее Косачёв заявил, что на Украине возможны провокации и прямые угрозы в адрес российских граждан, которые захотят проголосовать на выборах президента России.
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