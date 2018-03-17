В Совфеде заявили об открытии рекордного количества участков для голосования за рубежом

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что в других странах будет работать рекордное количество избирательных участков для голосования на выборах президента России. «Открыто 385 избирательных участков в 145 иностранных государствах. Это рекордное количество, связанное с нашим стремлением обеспечить максимально комфортные условия для людей, находящихся за рубежом, для того, чтобы проголосовать», — цитирует его ТАСС

Он также добавил, что, по данным МИД России, в настоящий момент на учёт за рубежом поставлено около 2 млн российских граждан с правом голоса.