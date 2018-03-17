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В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти
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В Крыму напомнили Анкаре о русско-турецких договоренностях 

РИА Новости 13 часов назад
МИД Турции, делая заявления по крымской теме, не должен забывать о заключенных послевоенных русско-турецких договорах, в которых безусловно и окончательно признавался суверенитет России над Крымом, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее МИД Турции опубликовал заявление, в котором референдум, который привел к воссоединению Крыма с Россией, назван "нелегитимным". Отмечается, что Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией. В ведомстве также высказали мнение, что нынешняя ситуация в Крыму противоречит нормам международного права и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Жаль, что турецкое внешнеполитическое ведомство забывает то, что нужно помнить всегда — заключенные между нашими странами послевоенные русско-турецкие договоры. Напомню, что в соответствии с ними Турция безусловно и окончательно признала суверенитет России над Крымом. Подчеркну: только суверенитет России и больше ничей иной!" — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, никаких других документов между государствами по крымской теме не было.
"Как показывает история, забывать, а тем более игнорировать соглашения, заключенные в результате кровопролитий, крайне опасно", — подчеркнул вице-премьер.
С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство — вассал Османской империи. Русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец османскому господству над Крымом, и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на полуостров. В 1783 году Крымский полуостров был присоединен к Российской империи.
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