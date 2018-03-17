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Слуцкий назвал абсолютно адекватным ответом высылку из России 23 британских дипломатов
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Слуцкий назвал абсолютно адекватным ответом высылку из России 23 британских дипломатов 

ТАСС 17 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал абсолютно адекватным ответом на действия Лондона высылку из России 23 дипломатов Великобритании и прекращение деятельности Британского совета.
"Объявление персонами нон-грата 23 дипломатов Великобритании абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развернута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с делом [экс-полковника ГРУ, обвиненного в России в шпионаже в пользу Великобритании, Сергея] Скрипаля", — заявил Слуцкий журналистам в субботу.
Он добавил, что «если британские власти продолжат подобную линию, Россия, как и было заявлено, оставляет за собой право и на другие ответные действия». «Великобритания здесь идет полностью в фарватера США, где также под надуманным предлогом и без всяких доказательств было развернуто, по сути, дипломатическое противостояние. Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами», — заключил глава комитета.
Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ, говорится в распространенном ранее в субботу сообщении МИД РФ.
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