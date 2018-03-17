В делегации Узбекистана заявили о тщательной подготовке России к выборам 

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия тщательно подготовилась к проведению выборов президента, заявил РИА Новости первый заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев, возглавляющий миссию наблюдателей от парламента республики.
В субботу наблюдатели от стран СНГ встретились с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.
"Мы видим, что к этим выборам идет тщательная подготовка. Мы считаем, что на сегодняшний момент выборы тщательно подготовлены, и мы уверены, что РФ готова к проведению этого важного мероприятия", — сказал Сафаев.
По его словам, делегация Узбекистана признательна российской стороне за открытость.
"Для нас представляет огромный интерес опыт России во внедрении передовых методов обеспечения транспарентности, открытости, инклюзивности, подключения общественных советов к наблюдению за выборами, применения современных технологий для наблюдения", — добавил первый заместитель председателя сената.