Ещё
В делегации Узбекистана заявили о тщательной подготовке России к выборам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В делегации Узбекистана заявили о тщательной подготовке России к выборам 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия тщательно подготовилась к проведению выборов президента, заявил РИА Новости первый заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев, возглавляющий миссию наблюдателей от парламента республики.
В субботу наблюдатели от стран СНГ встретились с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.
"Мы видим, что к этим выборам идет тщательная подготовка. Мы считаем, что на сегодняшний момент выборы тщательно подготовлены, и мы уверены, что РФ готова к проведению этого важного мероприятия", — сказал Сафаев.
По его словам, делегация Узбекистана признательна российской стороне за открытость.
"Для нас представляет огромный интерес опыт России во внедрении передовых методов обеспечения транспарентности, открытости, инклюзивности, подключения общественных советов к наблюдению за выборами, применения современных технологий для наблюдения", — добавил первый заместитель председателя сената.
РИА Новости: последние новости
Москва не станет отвечать ограничением энергопоставок на меры Британии Россияне не потеряли интереса к выборам, заявил эксперт Почти шесть миллионов россиян проголосуют по месту нахождения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»134
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы241
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов235
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман156
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам88
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение