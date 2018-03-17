В делегации Узбекистана заявили о тщательной подготовке России к выборам

"Мы видим, что к этим выборам идет тщательная подготовка. Мы считаем, что на сегодняшний момент выборы тщательно подготовлены, и мы уверены, что РФ готова к проведению этого важного мероприятия", — сказал Сафаев.

По его словам, делегация Узбекистана признательна российской стороне за открытость.

"Для нас представляет огромный интерес опыт России во внедрении передовых методов обеспечения транспарентности, открытости, инклюзивности, подключения общественных советов к наблюдению за выборами, применения современных технологий для наблюдения", — добавил первый заместитель председателя сената.