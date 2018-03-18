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В Москве на двух избирательных участках из-за нарушений опечатали урны
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В Москве на двух избирательных участках из-за нарушений опечатали урны 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
УРНЫ НА ДВУХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В МОСКВЕ ОПЕЧАТАНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ — МОСГОРИЗБИРКОМ
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