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Эксперт назвал оправданной мерой объявление персонами нон-грата 23 британских дипломатов
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Эксперт назвал оправданной мерой объявление персонами нон-грата 23 британских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов. «Это зеркальные меры, которые, с моей точки зрения, вполне оправданные, потому что так обращаться с нашей страной никому не позволено. Естественно, это не будет способствовать улучшению отношений между Россией и Великобританией, а также между Россией и Западом в целом. Но я не думаю, что это приведёт к каким-то фатальным последствиям, которые могут послужить решающим фактором в разрушении отношений или других мостов, которые пытались выстраивать долгое время между Западом и нашей страной политики, дипломаты, учёные и общественные деятели», — сказал он.
Безпалько также добавил, что рано или поздно «истерика», связанная с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, «сойдёт на нет». По его словам, Западу в конечном счёте придётся выстраивать отношения с Россией, исходя из новых политических реалий.
Ранее МИД России объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата и потребовал от них покинуть страну в недельный срок.
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