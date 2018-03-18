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В Таджикистане началось голосование на выборах президента России
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В Таджикистане началось голосование на выборах президента России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 18 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане началось голосование на выборах президента Российской Федерации.
"Открылись все шесть избирательных участков, и в Таджикистане началось голосование", — сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства России в Душанбе Валерий Дергачев.
По его словам, участки расположены в помещении Российского центра науки и культуры в столице республики, при консульстве в городе Худжанде (на севере страны), три участка расположены в гарнизонах российской военной базы в Таджикистане — в Душанбе, Курган-Тюбе, а также на военно-космическом объекте «Окно» (город Нурек).
В выборах в Госдуму в 2016 году в Таджикистане приняли участие 4388 человек, добавил он.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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