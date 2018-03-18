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Более 1 млн человек воспользовались сайтом видеотрансляции
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Более 1,2 млн человек воспользовались сайтом видеотрансляции на выборах 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Более 1,2 млн человек по состоянию на 17:30 мск воспользовались открытым порталом, где можно наблюдать за действиями на избирательных участках в день выборов президента РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".
"Ростелеком" сообщает, что по состоянию на 17:30 мск, открытым порталом трансляции видеонаблюдения за выборами президента РФ воспользовались 1 212 000 человек", — рассказали в пресс-службе госоператора.
В России 18 марта проходят выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов: действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, и кандидаты от партий — Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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