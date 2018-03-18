Более 1 млн человек воспользовались сайтом видеотрансляции

"Ростелеком" сообщает, что по состоянию на 17:30 мск, открытым порталом трансляции видеонаблюдения за выборами президента РФ воспользовались 1 212 000 человек", — рассказали в пресс-службе госоператора.

Более 1,2 млн человек по состоянию на 17:30 мск воспользовались открытым порталом, где можно наблюдать за действиями на избирательных участках в день выборов президента РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".