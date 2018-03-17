МИД РФ объявил 23 сотрудников британского посольства персонами нон-грата 

МИД России объявил «persona non grata» 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в недельный срок. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, министерство иностранных дел РФ отозвало согласие России на открытие и работу Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность в России Британского Совета в связи с неурегулированностью его статуса.
Ранее стало известно, что британский посол Лори Бристоу вызван в МИД РФ. Как сообщил Бристоу по итогам вызова в МИД, российская сторона проинформировала Великобританию об ответных мерах на высылку 23 российских дипломатов после скандала вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.