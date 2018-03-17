В Дипакадемии нашли способ обойти запрет по организации выборов на Украине

Заявление главы украинского МИД Арсена Авакова о запрете проведения голосования на выборах президента РФ на территории Украины является информационной провокацией. Такую оценку публикации украинского министра в соцсети Facebook дал в эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма.

«Социальные сети, конечно, начинают играть относительную роль в формате публичной или «народной» дипломатии, но официальным заявлением слова Авакова считать нельзя. Это не документ, не распоряжение, это информационная провокация», — заявил собеседник агентства.

Дипломат отметил, что таких прецедентов в явном виде в мире еще не было.

«Даже если будут официальные заявления — это нарушение всей международно-правовой идеологии по вопросам существования государства. Мне кажется, что до запрета не дойдет, но будут отдельные провокации вокруг избирательных участков», — не исключил Сурма.

Даже если Аваков сдержит свое слово, никто не отменял выездные комиссии по голосованию. Конечно, это будет сложно, но вполне реально, считает эксперт.

А у России появится повод вынести вопрос с запретов выборов президента РФ на Украине на международные площадки или вовсе разорвать с Киевом дипотношения. Хотя, последнее является крайней мерой, уверен дипломат.

«Это может являться одним из поводов для разрыва дипотношений. Вообще, для решения таких вопросов существуют международные площадки — ООН и другие, на которых такие положения обсуждаются в международном поле. Затем будет взвешенно приниматься решение по поводу того, что делать дальше. Как крайняя мера в этом отношении — возможность закрыть, разорвать дипотношения. Но мне кажется, что все это сойдет на уровень провокаций, потому что любой официальное заявление со стороны Украины будет нарушать не только международное право, но и права человека», — заключил Иван Сурма.