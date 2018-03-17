Москва зеркально ответила на высылку из Великобритании российских дипломатов 

Россия информировала Великобританию об ответных мерах из-за высылки Лондоном 23 российских дипломатов. Об этом заявил ТАСС посол Великобритании в Москве Лори Бристоу по итогам вызова в российский МИД. Дипведомство объявило персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобританиии. Они должны покинуть Россию в недельный срок.
Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие России на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Петербурге. В связи с неурегулированностью статуса Британского совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту и анонсировала принятие скорых ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов.